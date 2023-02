Um motorista de aplicativo foi agredido por um homem após salvar uma mulher e a filha dela de agressões, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). O caso aconteceu na quinta-feira (2), em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal (DF). A mulher informou à PC que estava fugindo das agressões do marido. Ela e o motorista registraram Boletim de Ocorrência.

Em depoimento à polícia, o motorista informou que recebeu um pedido de corrida no Jardim Àguas Lindas 2, com destino à Taguatinga, no DF. Chegando no local de partida, o motorista foi surpreendido pelo marido da passageira, que tentou tirar a chave do carro.

O motorista teria puxado o homem para fora do veículo, assumido o voltante e arrancado com o carro, mas o marido da passageira ficou pendurado por fora do veículo. Em um determinado momento, o motorista para o carro e o homem o agride no rosto. Ferido, o motorista acelera e o agressor se desprende do carro.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança instaladas no veículo. Nas imagens, obtidas pela TV Anhanguera, é possível ouvir o agressor dizendo: "O carro vai capotar com todo mundo dentro". A mulher estava acompanhada da mãe, do irmão e da filha do casal.

