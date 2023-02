Um homem de 39 anos foi indiciado por atropelar uma motociclista de 56 anos e fugir sem prestar socorro, no setor Itaguaí II, em Caldas Novas. O caso aconteceu no dia 28 de julho de 2022, e, de acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O delegado à frente do caso, Rogério Moreira, detalhou que o condutor foi indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa, fuga do local do acidente e condução de veículo sem habilitação. Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.

Investigação

Por ter fugido do local, a PC informou que só identificou o veículo no decorrer das investigações, a partir dos registros das câmeras de segurança do local. Com o veículo identificado, a Polícia localizou o respectivo dono do carro, que reside em Morrinhos, a cerca de 50 km de Caldas Novas.

À Polícia, o homem de 48 anos afirmou que estava em Caldas Novas no dia do acidente, mas que, na hora do ocorrido, ele teria emprestado seu carro ao ajudante dele, que, ao devolvê-lo, nada comentou sobre o atropelamento. Ele responderá pelo crime de entregar veículo a pessoa não habilitada. Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não localizou a defesa dele até a última atualização desta matéria.

Após identificado, o veículo passou por perícia. A PC verificou que o carro estava com a tampa do porta-malas amassada, o que, de acordo com o delegado, evidenciou que se tratava do mesmo carro envolvido no acidente.

Já o motorista do veículo, disse à Polícia que não possui CNH e que, pouco tempo antes do acidente ingeriu bebida alcoólica. Por esse motivo, ele afirmou que durante o percurso que fez, não teria notado o acidente, não se lembrando do ocorrido. De acordo com o delegado, nenhum dos dois tinham passagens pela polícia.

Relembre o caso

De acordo com a PC, a vítima, uma mulher de 56 anos, andava em sua moto pela avenida C, no bairro Itaguaí II, quando o carro, que seguia à frente dela, parou no meio da rua e, de forma imprudente, deu ré. Nesse momento, a vítima foi derrubada da moto e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A vítima foi atendida por populares e socorrida pelo Corpo de Bombeiros que a encaminhou ao hospital municipal com diversas escoriações e perda de dois dedos de um dos pés.

