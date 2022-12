Cidades Homem sem documentos é encontrado morto em rua, em Goianira Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Goiânia e, até o início da noite deste domingo, seguia sem identificação

O corpo de um homem foi encontrado na tarde deste domingo (18) com várias marcas de tiro no meio da rua, em Goianira, na região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem documentos de identificação na Avenida JK, nas proximidades dos bairros Florença 1 e 2. A PM de Goianésia foi acionada por meio de uma denúncia anônim...