Cidades Homem sequestra ex e ameaça “sumir” com filho se ela fugisse Ele também ameaçava se matar, caso a mulher o deixasse novamente. A mulher tinha medidas protetivas contra o rapaz, com quem teve dois filhos

Um homem de 20 anos foi preso e indiciado por crimes de cárcere, ameaça, lesão corporal, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas contra a ex-mulher dele, em Jataí. No último caso de violência registrado, o homem foi preso depois de sequestrar a ex e ameaçar fugir com o filho do casal, caso ela o deixasse novamente. A prisão ocorreu na última...