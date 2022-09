Antônio Carlos de Andrade subiu ao palco durante show da dupla Matheus e Kauan, em Brasília e pediu a namorada em casamento. A apresentação aconteceu no Lago Paranoá, neste domingo (4), e contou com declaração de amor, pedido de joelhos e participação essencial da plateia.

Antônio conta que escondeu a aliança e planejava pedir a namorada em casamento, mas não imaginava subir ao palco. Foi a plateia que viu ele fazendo o pedido na pista e começou a sinalizar para que os cantores pudessem ver também. Durante o show, ele escreveu no letreiro a mensagem “quero pedir minha namorada em casamento” e começou a mostrar para a dupla sertaneja.

Por coinciêndia, quando aconteceu a surpresa, a dupla estava tocando seu sucesso "Te assumi para o Brasil". Ao som dos versos "Mudei meu status, já to namorando, antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil".

As imagens mostram quando o cantor Matheus diz: "Agora você tem que ajoelhar e fazer o pedido oficial". Antônio sobe ao palco, se ajoelha e entrega a aliança à namorada. “Adriele, você aceita se casar comigo? A mulher da minha vida”, falou emocionado. Ela também não conseguiu controlar as lágrimas e, obviamente, disse sim.

Início

A namorada do romântico, Adrielle de Lima, de 19 anos, é fã de Matheus e Kauan e está há 3 meses com o namorado. Eles se conheceram quando trabalhavam juntos na Riachuelo, até que os chefes descobriram a possível relação e demitiram Antônio. Poucos meses depois, Adrielle também foi demitida. Mas isso não abalou o casal, que, no dia 23 de julho resolveram oficializar a relação.

O pedido de namoro não ficou atrás do grandioso pedido de casamento. Antônio surpreendeu a namorada com balões vermelhos, pétalas de rosa e garrafas de champanhe. O casal, que mora em Valparaíso de Goiás, demonstra que não é necessário muito tempo de namoro para se reconhecer um grande amor.

Leia também:

Casal faz ensaio de casamento no colégio onde se conheceu há 10 anos

Luan Santana fica noivo de Izabela Cunha e casal surge de aliança