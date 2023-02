Um homem sofreu uma parada cardíaca e morreu após ingerir sem saber uma droga conhecida popularmente como loló, em Goiânia. Ele dava uma festa em casa na madrugada de terça-feira (21), acordou para beber água e ingeriu uma garrafa de loló por engano. Ele foi internado no Hospital São Francisco de Assis, mas não resistiu.

O homem, de 49 anos, era corretor de imóveis e dava uma festa em casa, um apartamento localizado no setor Alto da Glória, juntamente com sua namorada, três casais de amigos e alguns jovens conhecidos. Por volta das três horas da madrugada, ele acordou para beber água e confundiu as garrafas, bebendo um líquido branco no lugar.

De acordo com um amigo que levou o corretor até o hospital, ele começou a passar mal assim que ingeriu o líquido. O boletim de ocorrência da Polícia Civil descreveu que o homem também passou mal após “tomar acidentalmente a droga loló”, um solvente líquido inalável. O caso foi registrado como morte acidental.

O POPULAR entrou em contato com o hospital e com o Instituto Médico Legal na manhã desta quarta-feira (22) por telefone para saber detalhes da causa da morte e aguarda retorno.

Família

Nas redes sociais, um irmão da vítima publicou que o corretor foi velado em Caldas Novas na manhã desta quarta-feira (22). Ele será enterrado em Palmelo, sua cidade natal, localizada na Região Sudeste de Goiás.

O ex-prefeito de Caldas Novas Evandro Magal lamentou a morte. Na publicação, o político disse que o corretor foi vítima de uma parada cardíaca. “Com pesar recebi a notícia do falecimento do corretor de imóveis, meu grande amigo, de uma família que tenho grande estima e que considero como minha família”, lamentou.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Palmelo também lamentou a morte. “Nossos mais sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Jesus possa confortar todos os familiares e amigos”, escreveu.

“Hoje é o dia mais triste da minha vida, perdi meu irmão primogênito”, escreveu o irmão da vítima nas redes sociais. O corretor de imóveis deixou quatro filhos e um neto.

Loló

Conhecido popularmente como loló, o lança-perfume surgiu como uma brincadeira para animar blocos de carnaval e festinhas, onde os participantes borrifavam uma “mistura perfumada” no ambiente. No entanto, a droga se popularizou e se tornou um dos entorpecentes mais consumidos pelos jovens no Brasil e no mundo.

O loló é uma droga em forma de solvente inalante, introduzida no organismo por meio da aspiração pelo nariz ou pela boca. Para atrair mais adeptos, a droga tem um cheiro adocicado e propositalmente agradável. O intuito é fazer com que as pessoas aspirem suas substâncias, fiquem entorpecidas e desejem cheirar cada vez mais.