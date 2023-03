O homem suspeito de esfaquear uma mulher de 35 anos e as filhas dela, de 16 e 14 anos, nesta terça-feira (28), em Senador Canedo, se entregou à polícia e confessou o crime. A informação foi confirmada pela delegada à frente do caso, Gabriela Moura.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem de 36 anos se entregou à polícia na noite desta terça-feira (28), e assumiu que praticou o crime por não aceitar o término do relacionamento e além disso, que desferiu as facadas contra as ex-enteadas no momento em que as meninas tentaram defender a mãe.

Segundo a delegada, a vítima tinha terminado o relacionamento há uns seis meses, e ele nunca aceitou. “Desde quando ela terminou, ele ficou ameaçando de cometer suicídio e ameaçou ela e as filhas, mas ela nunca chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele”, afirmou a Gabriela Moura.

A Polícia Civil informou ainda que foi instaurado um inquérito pelo crime de feminicídio tentado, e que, segundo foi apurado até o momento, as ações foram premeditadas pelo homem, que já havia planejado atentar contra a vida da vítima e se evadir.

Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta matéria.

Como as vítimas não tiveram os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde delas.

Entenda o caso

Uma mulher de 35 anos e as filhas, de 16 e 14 anos, foram esfaqueadas dentro de casa nesta terça-feira (28), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O ex-companheiro da vítima, que estava foragido e era o principal suspeito do crime, se entregou à polícia na noite de terça-feira.

De acordo com a delegada Gabriela Moura, a mãe levou 18 facadas, e as meninas foram atingidas no rosto e no braço. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para unidades de saúde diferentes.

“As adolescentes já tiveram atendimento médico e estão fora de perigo. Ambas as meninas foram ouvidas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) de Senador Canedo com auxílio de psicóloga. Já a mãe, por apresentar um quadro mais grave, foi transferida para Goiânia”, informou a delegada.

Leia também:

- Homem é preso suspeito de matar a companheira, enterrar corpo e confessar crime em bar, diz PM

- Justiça nega 1.122 medidas protetivas em dois anos em Goiás