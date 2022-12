Um homem de 59 anos foi indiciado nesta quarta-feira (7) pelo crime de feminicídio praticado contra a esposa dele, de 53 anos, em Minaçu, a 504 km de Goiânia. O delegado responsável pelo caso, Jarder Bruno, conta que a vítima foi encontrada nos fundos da casa onde morava com uma corda amarrada no pescoço.

“As equipes encontraram na cama do casal uma Bíblia aberta com passagens que remetiam ao perdão e, em cima do livro, haviam duas receitas de remédios antidepressivos. Além disso, no banheiro e no quarto haviam uma grande quantidade de sangue e duas facas ensanguentadas”, descreve o investigador.

Segundo o delegado, a vítima foi encontrada com um corte na região do pescoço que, supostamente, teria sido feito por ela mesma no banheiro do casal antes de se enforcar. Entretanto, ele destaca que os policiais estranharam o fato de não haver vestígios de sangue entre o quarto e os fundos da casa.

“Assim, iniciamos as investigações e concluímos que o marido simulou o suicídio da vítima”, afirmou. O crime ocorreu em março deste ano e o suspeito está preso temporariamente desde julho. O homem foi interrogado duas vezes, negou a autoria dos fatos, mas entrou em contradição em vários momentos.

Após a conclusão das perícias no local do crime e no corpo da vítima, a Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito e indiciou o marido da vítima pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Se condenado, o suspeito, que continua preso, poderá pegar até 30 anos de prisão.

Leia também:

- Polícia descarta suicídio e prende marido suspeito de matar mulher após ela descobrir amante

- Preso suspeito de coagir mulher a fazer aborto é solto após pagar fiança, em Jataí

- Vereador é preso suspeito de atirar duas vezes contra um cachorro, em Itajá