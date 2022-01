Cidades Homem suspeito de matar pastora com barra de ferro em Goiânia fica em silêncio durante depoimento Crime aconteceu na manhã do dia 14, quando Matheus Macaubas Lima Santos, de 22 anos, teria desenvolvido um surto e invadido a igreja com uma barra de ferro, no Residencial Kátia

O homem suspeito de espancar uma pastora de 79 anos até a morte em Goiânia ficou em silêncio durante depoimento à Polícia Civil de Goiás (PC-GO) nesta sexta-feira (21). O crime aconteceu na manhã do dia 14, quando Matheus Macaubas Lima Santos, de 22 anos, teria desenvolvido um surto e invadido a igreja, no Residencial Kátia, sem roupas, e desferido pelo menos dois golpes com uma barra de ferro cont...