Cidades Homem suspeito de matar servente de pedreiro em Catalão é preso Tentativa de homicídio foi registrada no último dia 4, em um posto de combustíveis

Um homem de 24 anos foi preso na última terça-feira (9) suspeito de tentar matar um servente de pedreiro em Catalão. O crime foi registrado no último dia 4 de agosto em um posto de combustíveis situado no bairro São João. A investigação realizada pela Polícia Civil apontou que o homem que foi detido atua no tráfico de drogas e vítima teria comunicado à polícia sobre a...