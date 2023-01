Um homem foi preso suspeito de torturar, matar e abandonar o corpo de uma garota de programa em Abadia de Goiás, a 18 quilômetros de Goiânia. O crime aconteceu em outubro de 2022, mas a prisão ocorreu na última sexta-feira (6), em Foz do Iguaçu (PR), na fronteira do Brasil com o Paraguai. Leandro Alves da Costa, é apontado, ainda, como autor do assassinato de uma adolescente de 15 anos, também torturada antes de ser morta, em um motel de Ciudad del Este, no Paraguai, menos de um mês após a morte da vítima goiana.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) informou que no momento da prisão, o suspeito usava documentos falsos em nome de Marcos Andrade e ele já tinha dois mandados em aberto no Brasil, além de estar na lista de foragidos da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

De acordo com as investigações, a mulher trabalha como garota de programa na região dos motéis da BR-153, em Aparecida de Goiânia. A irmã da vítima contou que ela foi vista pela última vez, por volta das 4h do dia 12 de outubro de 2022, quando deixou o filho aos cuidados da família. O corpo foi encontrado em um matagal em Abadia de Goiás, carbonizado e com sinais de tortura.

O delegado que investiga o caso, Arthur Fleury, disse que imagens de câmeras de segurança de um motel, mostram quando a mulher chega ao local em um carro dirigido por Leandro. Logo depois, um casal, identificado como Wallace Alves Novais e Hellen (foto acima), chega ao motel e divide o quarto com o casal que chegou anteriormente. Algumas horas depois, Hellen sai do motel caminhando, ao passo que Wallace sai no veículo dirigido por Leandro. A vítima não é vista saindo do estabelecimento.

A PC-GO informou que, ao observar as câmeras de segurança, foi possível perceber que no banco de trás havia um volume encoberto por um pano. “Percebe-se também que o referido objeto ou pessoa, ocupa o banco todo, tanto que não cabe a outra mulher, que teve que sair a pé do local. Na conta paga no motel por Leandro, há cobrança de um lençol e um travesseiro, que esse levou”, explica o delegado.

Leandro já possui passagem policial por estupro, homicídio e posse irregular de arma de fogo e usava uma tornozeleira eletrônica no momento em que, supostamente, cometeu o crime. Após, ele a rompeu e estava desaparecido. Ele segue preso no Paraná e aguarda recambiamento para Goiás.

O outro homem, Wallace, foi preso temporariamente, mas nega participação no homicídio. Hellen ainda não foi capturada e permanece foragida.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos, pois o caso está em segredo de justiça. O espaço permanece aberto para se manifestarem. A imagem foi publicada pelo POPULAR após divulgação da PC-GO.