Cidades Homem tem ataque de fúria, quebra vidro de hospital de Aragarças e se fere gravemente Autor do ato foi indiciado pela polícia por crime de dano qualificado depois de ter que esperar de fora da unidade de saúde o atendimento do filho

Um homem foi indiciado por dano qualificado pela Polícia Civil (PC) de Aragarças depois de ter um ataque de fúria e quebrar os vidros da porta e do balcão de atendimento do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Ele chegou a se ferir gravemente. O homem ficou indignado após ter que esperar de fora da unidade de saúde o atendimento do filho e ter sido barrado pela equipe m...