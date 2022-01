Cidades Homem tenta agredir mulher e bombeiros após misturar remédio e bebida, em Goiânia Um vizinho que tentou segurar o homem foi atingido por um golpe de facão nas costas

O Corpo de Bombeiros foi acionado, no último domingo (16), para atender um homem que teria ficado inconsciente após ingerir remédios de uso controlado e bebida alcoólica, no Jardim Colorado, em Goiânia. A corporação informou que quando os militares chegaram ao local encontraram o homem transtornado com um facão e ameaçando a esposa. Ele também teria ameaçado os bom...