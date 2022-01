Cidades Homem tenta subornar policiais após ser flagrado embriagado ao volante e é preso em Anápolis Na casa do suspeito também foi encontrada uma arma de fogo sem registro

Um homem foi preso depois de ser flagrado dirigindo embriagado um veículo no setor Calixtolândia, em Anápolis, e por ter oferecido suborno de R$ 10 mil aos policiais durante a abordagem. O condutor, que apresentava sinais de embriaguez e nervosismo, fez o teste do bafômetro e foi contatada a embriaguez com 0,42 mg/l. Durante a abordagem ele também relatou que ti...