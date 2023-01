Um homem foi flagrado assaltando um posto de combustíveis na noite desta segunda-feira (9), no Jardim Guanabara, em Goiânia. O suspeito usou uma faca para ameaçar a frentista e pegar o dinheiro que ela guardava. Câmeras de segurança captaram toda a ação.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem se aproxima pelo lado esquerdo. A funcionária, que está sentada sozinha, só percebe o assalto quando o homem aponta uma faca na região do seu pescoço.

Um outro funcionário se aproxima enquanto a frentista entrega o dinheiro ao assaltante. Aparentemente, o homem diz alguma coisa ao colega de trabalho da vítima, e ele se afasta.

O POPULAR entrou em contato com o estabelecimento comercial para saber mais detalhes do ocorrido, mas as ligações não foram atendidas. Não houve resposta também por parte da assessoria da Polícia Militar, portanto, não há informações se o suspeito foi identificado e preso.

