O homem que confessou ter matado Luana Marcelo, de 12 anos, disse à polícia que usou o isopor de um freezer que estava jogado em um terreno em frente a sua casa para causar incêndio em sucatas e queimar o corpo da menina. A delegada que investiga o caso, Caroline Borges, contou que, por enquanto, não trabalha com a hipótese do homem ter tido ajuda para o crime.

Reidimar Silva, de 31 anos, morava sozinho em um barracão no setor Madre Germana II, em Goiânia. A delegada disse que a família do suspeito mora próximo ao local e ele sempre ia até a residência dos familiares para fazer as refeições, pois sua casa não tinha energia elétrica. Ele havia se mudado para a residência na sexta-feira (25).

À polícia, o homem contou que depois de ter matado a Luana, "passou uma coisa na cabeça dele" e então ele teve a ideia de pegar um material inflamável de um freezer que estava jogada em um terreno em frente a sua casa e colocar fogo para então incendiar o corpo de Luana.

A Polícia Técnico Científica realiza neste momento a perícia do local do crime. Os policiais cavaram dentro e fora da residência em busca dos restos mortais de Luana. A delegada Caroline aguarda o laudo das buscas no terreno para prosseguir com o processo.

Reidimar está preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver, e deverá responder por tentativa de estupro, que ele mesmo confessou. O investigado será levado para a Delegacia de Capturas, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Até o momento, ele não possui advogado de defesa.

