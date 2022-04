Cidades Homem vai capinar lote e encontra cadáver em setor de Goiânia Corpo do sexo feminino foi encontrado em um lote na rua SV32, no Residencial Solar Ville

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso de um corpo já em estado de decomposição que foi encontrado em um lote, em Goiânia, na última quarta-feira (13). A polícia foi acionada após um homem ir até o local para capinar e se deparar com o cadáver. O corpo do sexo feminino foi encontrado em um lote na rua SV32, no Residencial Solar Ville. A perícia foi aciona...