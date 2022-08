Cidades Homem vai para a UTI após se jogar na frente de mulher para protegê-la de tiros do ex Vítima foi levada para o Hugo, em Goiânia, onde passou por cirurgia. Seu estado é considerado grave

Um homem de 44 anos foi internado em estado grave na UTI, em Goiânia, depois de se jogar na frente de uma mulher e ser baleado pelo ex dela no último sábado (6), em Planaltina, Entorno do Distrito Federal. A mulher conversava com a vítima sobre um conserto de celular quando o crime aconteceu. A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h20 de sábado. De acordo...