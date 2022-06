Cidades Homens espancam torcedores do Vila Nova em Goiânia; vídeo Agressões aconteceram na última quinta-feira (16), pouco antes das 15 horas. Vítimas ainda não procuraram Polícia Civil

Câmeras de segurança flagraram três jovens torcedores do Vila Nova sendo agredidos a pauladas e socos na última quinta-feira (16), no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Pelas imagens é possível ver quando três homens chegam em dois carros e descem dos veículos já agredindo os torcedores que estavam na calçada. Na quinta-feira, o Vila enfrentou o Operário (PR) que r...