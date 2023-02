Quatro corpos foram encontrados no Distrito de Campos Lindos, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar informou que os corpos foram localizados após receber uma ligação anônima para informá-los sobre sons de tiros.

O caso aconteceu na sexta-feira (17). Conforme o registro da Polícia Civil, o primeiro corpo foi encontrado na rua e os outros três dentro de um lote baldio próximo da via.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há informações sobre as identificações das vítima e suspeitos, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

Leia também:

- Jovem é preso suspeito de matar amigo após descobrir traição e vítima xingá-lo de trouxa

- Suspeito de matar presidente da Associação Comunidade Quilombola Mucambo é preso, diz PM