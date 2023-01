Três homens foram presos na manhã desta terça-feira (3), suspeitos de tentativa de golpe em caminhoneiros, em Jaraguá. O trio vigiava os motoristas que passavam pela BR-153, na região do Vale do São Patrício, e assim que os caminhoneiros paravam num posto e se afastavam do veículo a ação criminosa tinha início.

Os suspeitos se aproximavam do caminhão, simulavam uma pane elétrica, e, assim que o condutor retornava e via o problema, o trio se apresentava como especialista e oferecia “ajuda”. O valor que cobravam pelos falsos reparos variavam de R$3 mil a R$8 mil.

De acordo com a apuração inicial da polícia, existem fortes indícios de que os golpes estejam acontecendo de maneira semelhante em outros pontos da BR-153 entre Jaraguá e Porangatu. O inquérito policial está em andamento e a polícia pede atenção redobrada para os caminhoneiros que passam pelo Vale do São Patrício.

Como existem fortes suspeitas de que o mesmo golpe esteja sendo aplicado em outros pontos, a polícia autorizou a divulgação dos nomes completos e rostos dos homens que foram presos em flagrante.

