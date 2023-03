Um homem se passou por entregador de marmitas para render e assaltar uma unidade das Lojas Americanas, em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. O caso aconteceu nessa terça-feira (28), de acordo com a Polícia Civil (PC).

Segundo relatou a PC no início da tarde um homem entrou na loja com capacete e máscara, ele estava carregando uma sacola com marmitas e se passava por entregador. Ainda de acordo com informações da polícia, ele sacou uma arma de fogo e exigiu que a vendedora entregasse os celulares que estavam expostos na vitrine.

Pelas imagens da câmera de segurança da loja assaltada, que fica no Jardim Brasília, é possível ver o homem com capacete levantado e blusa preta. A vendedora se abaixa no balcão e depois entrega um pacote para o homem que depois disso sai da loja.

Segundo a PC o homem levou 12 aparelhos de diversos modelos. Outro suspeito esperava de moto do lado fora. Os suspeitos não foram identificados.

Leia também:

- Suspeito que estava foragido após perseguir e agredir a ex-namorada é preso em Iporá

- Homem é preso suspeito de agredir e ameaçar divulgar fotos íntimas da ex, em Posse