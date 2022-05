Cidades Homens somam 81% das mortes em acidentes nas estradas goianas Levantamento com base nas 3.667 vítimas de acidentes entre janeiro de 2020 até a última quinta-feira aponta ainda a predominância dos jovens de 18 a 24 anos, com 14,9% das ocorrências. Imprudência se dá em todas as faixas etárias

Homens de 18 a 24 anos formam o grupo mais suscetível a morrer em um acidente de trânsito em Goiás. Dados de mais de 3,3 mil vítimas, de janeiro de 2020 até a última quinta-feira (12), mostram outras características que permitem traçar um perfil aproximado delas – 80% são do sexo masculino, por exemplo. As informações também dão pistas sobre as causas das ocorrên...