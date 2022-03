O jornalista Jocelito Paganelli, apresentador e chefe de redação da TV TEM, afiliada da Globo em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, morreu na terça-feira (29), aos 42 anos. Segundo informou a emissora, ele sofreu um mal súbito em casa. Jocelito chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. A suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante.

Em nota, a TV TEM lamentou a morte do jornalista. “É com muita tristeza que compartilhamos o falecimento do querido e talentoso jornalista Jocelito Paganelli. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz! Você será eterno em nossos corações.”

Natural de Catanduva, Jocelito era formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva (Fafica) e pós-graduado em Marketing Político e Propaganda Eleitoral pela ECA/USP. Ele integrou o time de colunistas sociais do Diário com a coluna "Sintonia VIP", espaço em que publicava bastidores da política local e, em 2017, passou a integrar a equipe da TV Tem, onde trabalhava atualmente.

Comoção

O Prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, falou sobre a morte prematura do apresentador. “Consternado com a morte precoce do jovem e competente jornalista Jocelito Paganelli, que atuou no jornal Diário da Região e que agora fazia um trabalho perfeito na TV Tem de São José do Rio Preto. Perdemos um profissional talentoso, ético e sempre preocupado com a imparcialidade. Que Deus conforte os amigos e a família.”

Osvaldo Oliveira, prefeito de Catanduva, cidade natal de Jocelito, decretou luto oficial no município. "A morte do jovem jornalista Jocelito Paganelli deixa toda a comunidade perplexa. Filho de Catanduva e que tanto orgulho nos proporcionou por meio de seu trabalho. Nos últimos anos, o jornalismo e a política nos aproximara. Sua conduta de respeito e ética foram marcantes."

Homenagem

Nesta quarta-feira (30), a TV TEM prestou uma homenagem ao apresentador. Na reportagem, os colegas relembraram a trajetória profissional de Jocelito e comentaram que o jornalista tinha uma leve gagueira, mas que isso nunca o impediu de se tornar “o homem da televisão”. No dia 3 três de abril, Jocelito faria 43 anos, “duas horas antes da morte, Jocelito estava convidando todo mundo para a festa de aniversário que faria na sexta-feira. Jocelito foi cedo demais”, finalizou a matéria.