Cidades Hospitais estaduais oferecem teste rápido de Covid-19; confira unidades Em casos de resultado positivo, paciente será encaminhado para consulta médica na própria unidade saúde

Hospitais estaduais estão oferecendo teste rápido para a Covid-19 em 13 municípios goianos. A testagem começou a ser realizada nesta segunda-feira (17). Goiânia tem 12 hospitais com disponibilidade de testes rápidos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), os exames serão realizados dirariamente das 8h às 17h. O resultado do teste é obti...