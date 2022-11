Os hospitais públicos e policlínicas vão ter prontuários e boletim médico eletrônicos. Com armazenamento dos documentos em nuvem. Com o histórico de todos os serviços prestados aos pacientes em hospitais, Hemocentro e policlínicas do estado será possível ter troca de informações entre as unidades de atendimento.

O secretário estadual da saúde, Sérgio Vencio, explica que com o sistema integrado será possível que os profissionais tenham acesso aos dados do paciente e consigam acompanhar o histórico de atendimentos em qualquer unidade de saúde estadual em que der entrada.

“O prontuário integra os setores do hospital, garantindo padronização, eficiência e maior resolutividade aos processos e atividades realizadas pelos profissionais de saúde”, afirma Sérgio Vencio.

Um exemplo desse novo modelo de atendimento pode ser notado em unidade de reabilitação, onde o prontuário do paciente que passou por cirurgia de trauma pode ser acompanhado sem necessidade de documento físico. De acordo com a Secretaria de Estado e Saúde (SES) o projeto envolve uma unidade de Hemocentro, 23 hospitais e 6 policlínicas.

“Uma vez implementada, a proposta segue com processos de melhorias contínuas, como padronização de documentos eletrônicos e atualização de documentos para certificações de qualidade” explica a gerente de Avaliação das Unidades Próprias e Conveniadas da SES, Roberta Leão Mesquita.

Além do prontuário, outro dispositivo divulgado pela SES e que ficará disponível de forma eletrônica será o boletim médico. Ele vai ser atualizado por médicos, enfermeiros, assistentes sociais ou psicólogos, de acordo com o quadro clínico de cada paciente internado. Dessa forma o tempo de espera por informações fica menor.

Para ter acesso às informações, a família do paciente vai receber um código de prontuário e senha que serão entregues no momento da internação, segundo informou a SES.

Leia também:

- Saiba os benefícios da cirurgia robótica e quando ela é indicada

- Goiás confirma 12 mortes por Covid e 2,5 mil novos casos nos últimos 5 dias

- Saúde de Goiânia enfrenta falta de itens, de analgésicos a antibióticos