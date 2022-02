Cidades Hospital da Criança e do Adolescente em Goiânia já atendeu 2,6 mil Unidade que funcionou como Hospital de Campanha contra a Covid-19 foi inaugurada oficialmente para casos de média e alta complexidade

Com início do funcionamento em 20 de dezembro passado, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) já atendeu 2,6 mil pacientes até o último dia 2. O local, que foi inaugurado oficialmente na manhã desta segunda-feira (7), passou a receber pacientes de todo o Estado que antes eram direcionados ao Hospital Materno Infantil (HMI), que agora será especializado e...