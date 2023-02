O Hospital Estadual de Formosa (HEF) realizou, neste sábado (4), a primeira captação de órgãos para transplantes no município, localizado na região Sudeste de Goiás. Com a autorização da família, foram captados rins e córneas de uma idosa de 74 anos que teve morte encefálica.

“A família autorizou a doação dos órgãos após o diagnóstico da morte encefálica devido a um traumatismo craniano. É um momento difícil para eles, mas tiveram a sensibilidade para autorizar a doação”, informou Katiúscia Freitas, gerente de Transplantes da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). A captação foi feita por dois médicos e duas enfermeiras da SES-GO.

As córneas foram captadas pela Fundação Banco de Olhos e os rins foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG). De acordo com a equipe da SES, todos os órgãos doados vão beneficiar pacientes que estão na fila de espera no estado.

A ação também contou com o apoio de transporte aéreo da Casa Militar do Governo de Goiás, que ajudou no deslocamento dos órgãos de Goiânia até Brasília.

Hospital Estadual de Formosa

A paciente que teve os órgãos captados deu entrada no pronto socorro do Hospital Estadual de Formosa após sofrer uma queda. A equipe prestou assistência, realizou exames clínicos e de imagem, mas concluiu que a idosa sofreu uma morte encefálica.

Após informar a família sobre o óbito, os próprios parentes levantaram a hipótese da doação. Foi feita uma entrevista com os familiares da idosa e a doação foi autorizada.

O HEF funcionou como Hospital de Campanha durante a pandemia de Covid-19 para pacientes do Entorno do Distrito Federal. A unidade conta com 80 leitos, sendo 20 de UTI e um pronto-socorro para atendimentos de urgência e emergência.

A equipe também é composta por especialistas em clínica médica, cirúrgica, obstétrica e ortopédica, e com essa captação avança nos serviços prestados na rede de saúde estadual.

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano

Em julho de 2022, o O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) também realizou sua primeira captação de órgãos para transplante. A doadora era uma mulher de 44 anos que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Após morte encefálica, determinada por protocolos estabelecidos por lei, a equipe da unidade de saúde entrou em contato com os familiares para discutir a possibilidade da doação. Na oportunidade, a família informou que, em vida, a doadora já havia manifestado o desejo de ser doadora de órgãos.

Fila de espera

Em Goiás, há 1.356 pacientes na lista de espera por doações de córnea, 242 aguardando por um rim e 5 na espera por um fígado, de acordo com dados da Secretaria de Saúde de Goiás. Outros 16 pacientes estão à espera de um transplante de medula óssea, segundo a Rede Estadual de Hemocentros (Rede Hemo) de Goiás.