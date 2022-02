Cidades Hospital de Itumbiara amplia leitos de UTI em meio a aumento de casos de Covid Além dos agora 28 leitos de UTI ativos, o hospital conta com 10 leitos de enfermaria, totalizando 38

O Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos informou que ampliou, nesta terça-feira (8), de 20 para 28 o número de leitos de UTI para pacientes com Covid-19. O aumento dos leitos na unidade se dá em meio à alta de casos de coronavírus no município, que confirmou mais de 600 novas infecções em uma semana. Além dos agora 28 leitos de UTI ativos, o hospital conta com 10...