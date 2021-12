Cidades Hospital de Urgências de Goiânia troca de OS pela terceira vez Secretaria Estadual de Saúde realiza nova mudança que passa a vigorar no início de janeiro. Presidente de Comissão de Saúde da Alego diz que houve falhas em prestação de serviços

A administração do Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) será feita por uma nova Organização Social (OS) a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Esta será a terceira mudança de gestão feita nos quatro anos. A saída do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), administradora da unidade desde dezembro de 2019, se dá um ano antes do que previa o...