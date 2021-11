Cidades Hospital do Centro-Norte Goiano oferta aproximadamente 320 vagas de emprego Processo seletivo é para contratação imediata. Entre as oportunidades há vagas para enfermeiros, técnicos e administrativo

O Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN) de Uruaçu realiza processo seletivo em aberto para contratação imediata de 320 profissionais. Entre as vagas ofertadas, há oportunidades para fonoaudiólogo, motorista, técnico de informática e secretária. De acordo com o edital, o resultado deve ser divulgado no dia 10 de janeiro de 2022 após as 16h. Os interessados devem ...