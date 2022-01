Cidades Hugo realiza mutirão de cirurgias eletivas para zerar fila Unidade de saúde tem represamento de serviço para casos ortopédicos. Pacientes com problemas neurológicos podem ser alvos de nova mobilização

Um mutirão de cirurgias eletivas ortopédicas será realizado até sexta (7) no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz para zerar a fila. A unidade de saúde pretende realizar 150 procedimentos para que, depois, a demanda diária seja entre 30 e 40 intervenções do tipo para que não haja novo represamento. Atual gestor da unidade, sob responsabilidade do Instituto ...