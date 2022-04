Cidades Hugo Rodas é celebrado na despedida em Brasília Teatrólogo uruguaio, que escolheu o Planalto Central para disseminar a sua criação, morreu na quarta (13) após longa enfermidade

O corpo do teatrólogo Hugo Rodas foi cremado nesta quinta-feira (14), em Brasília (DF), após uma grande homenagem de seus pupilos do meio teatral no Teatro Galpão, no Distrito Federal, onde sempre estreou seus espetáculos. O uruguaio de 82 anos, que há mais de 40 adotou a capital federal como seu porto seguro, morreu na quarta-feira (13) após enfrentar um longo períod...