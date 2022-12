A direção do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) pede com urgência por doações de sangue tipo A negativo e O negativo devido o estoque do material dessa tipagem estar em estado crítico.

O biomédico responsável pelo Banco de Sangue do Hugol, Wilson Moreira Torres, conta que nessa época as doações diminuem por conta das festividades e viagens de férias. Entretanto, é justamente no final do ano que aumenta a demanda por sangue nos hospitais devido ao maior número de acidentes.

“É uma conta que nem sempre fecha, por isso precisamos da mobilização de toda a sociedade, principalmente nessa época.”

Como doar

Para se tornar um doador é só comparecer no Banco de Sangue do Hugol portando documento com foto válido em território nacional. As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 7h até as 18h30, e também aos sábados, das 7h ao meio-dia. É importante ressaltar que quem for doar recebe um atestado médico equivalente ao dia da doação.

Só podem doar aqueles entre 16 e 69 anos de idade, com peso acima de 50 kg e saudáveis. Vale lembrar que adolescentes de 16 e 17 anos precisam da autorização dos responsáveis. Para que os idosos possam doar, é importante que eles já tenham realizado alguma doação antes dos 60 anos.

Antes da doação é feita uma triagem para saber se o material coletado pode ser aproveitado ou não. Pessoas que tenham feito piercings, tatuagens, maquiagem permanente ou preenchimento no último ano não podem doar. Aqueles com doenças sanguíneas também estão impedidos de se tornar doadores.

Para mais informações ou agendamento é só ligar nos telefones: (62) 3270-6661 ou (62) 3270-6662.

