Cidades Ibama diz que vai priorizar combate ao desmatamento na Amazônia As diretrizes foram publicadas na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial da União. Órgão aponta que contratará 1.700 brigadistas

Ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e o combate a incêndios florestais são as prioridades do Planejamento das Ações de Proteção Ambiental do Ibama para 2022.As diretrizes foram publicadas na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial da União. Para o combate a incêndios ambientais no território, o órgão aponta que contratará 1.700 brigadistas q...