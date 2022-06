O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre processo seletivo em Goiás e oferece 2.629 vagas de recenseadores. O salário é por produtividade e são exigidos, além de ensino médio completo, a participação integral no treinamento e comparecimento do recenseador no Posto de Coleta em dias e horários pré-definidos. O recenseador é essencial na realização do Censo Demográfico. O trabalhador deverá realizar visitas em residências, entrevistar moradores e colher informações para o Censo 2022.

Em Goiânia, são ofertadas 825 vagas. Em Aparecida, 281. Em seguida, os municípios goianos com maior número de vagas são: Rio Verde (163), Anápolis (144) e Trindade (58). Em todo país, o IBGE irá selecionar mais de 48.500 vagas. O salário será de acordo com a produtividade, com valor calculado por setor censitário estipulado previamente e informado ao recenseador. A jornada diária não é fixa, porém a mínima recomendada é de 25 horas semanais. O trabalhador poderá definir seus próprios horários.

De acordo com o simulador, um recenseador que trabalhar o mínimo de 25 horas semanais, em Goiânia, receberá o salário estimado R$ 1.376,56 em um mês. Caso trabalhe 50 horas semanais, na capital, o trabalhador poderá receber R$ 2.776,32.

As inscrições são realizadas de 9 a 15 de junho, pelo formulário do Portal do IBGE, online e sem cobrança de taxa. O interessado só precisará apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação. O contrato inicial tem duração de três meses, podendo o prazo ser prorrogado.

Leia também:

- Censo revela escolas sem banheiro, esgoto e até água potável em Goiás

- Inscrições para concurso da Polícia Militar terminam nesta segunda-feira

- Justiça libera inscrição no concurso da PMGO de candidata com idade acima do limite permitido