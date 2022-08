Cidades Idade média de ônibus do Eixão é de 9,5 anos MP-GO recomendou suspensão de uso dos ônibus com mais de 5 anos de fabricação, mas há apenas 6 veículos nesta situação e que devem ser substituídos

Caso a Metrobus e a Secretaria-Geral de Governo (SGG) acatem a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), um máximo de seis veículos estariam aptos para operar todo o Eixo Anhanguera e suas extensões. Na última sexta-feira (19), a 50ª Promotoria de Justiça recomendou que veículos com mais de 5 anos fossem suspensos da operação. No entanto, a idade média d...