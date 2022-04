Cidades Identificado suspeito de ajudar a transportar corpo de mulher em moto em São Miguel do Passa Quatro Homem que não teve a identidade revelada é suspeito de ter ajudado Guilherme a carregar o cadáver no veículo, mas não teria participado do assassinato de Sara Helena da Silva

A Polícia Civil identificou um dos suspeitos de ajudar a transportar o corpo de uma mulher em uma moto por 8 quilômetros até a zona rural de São Miguel do Passa Quatro, após ela ser morta com uma facada no pescoço. O suspeito foi identificado, mas não teve a identidade relevada para sua proteção, segundo a polícia, porque é uma pessoa conhecida. Guilherme Antôni...