Idosa é assassinada dentro do Hospital de Urgências de Goiânia

Cidades

Atualizada às 10h44 Uma idosa de 75 anos foi assassinada dentro do Hospital de Urgências do Estado de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) na tarde desta quinta-feira (7). O suspeito do crime, um homem de 47 anos, teria asfixiado a vítima que estava acamada e com traqueostomia. Ele foi preso em flagrante e o caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Deleg...