Um vídeo registrado por câmeras de segurança de um comércio de Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, mostra quando um motociclista atropela uma idosa. Imagens mostram o homem se equilibrando em pé em cima da moto.

O caso aconteceu na manhã de domingo (12), no bairro Vila Mariana. É possível ver quando o homem acerta a mulher e ela cai no chão, mas logo consegue se levantar. A moto continua desgovernada e atinge a mesa do comércio e um portão. Ela só para quando o homem cai no chão.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) informou que o homem não foi localizado e o veículo foi abandonado e entregue à polícia. À TV Anhanguera, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) disse que o suspeito chegou a ser detido, mas como a idosa não o denunciou, por não ter se machucado de forma grave, ele foi liberado.

Como a identidade do homem não foi divulgada pela polícia, o POPULAR não conseguiu localizar ele ou sua defesa para um posicionamento.