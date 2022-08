Cidades Idosa é estuprada e morta dentro de casa, em Goiânia Adolescente foi apreendido pela polícia e contou que tinha intenção de roubar aposentadoria da vítima

Uma idosa de 59 anos foi estuprada e morta dentro de casa no dia 30 de julho, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O suspeito seria um adolescente de 16 anos, que foi apreendido neste sábado (6), e será investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro e latrocínio. De acordo com o tenente de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), Sebastião Claude...