Cidades Idosa é morta com golpes de machadinha dentro de Igreja Católica em Santa Terezinha de Goiás A senhora, de 60 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local. O suspeito, um homem de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar

Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60 anos, morreu após ser golpeada na cabeça com uma machadinha, dentro da Capela do Santíssimo, prédio anexo a Igreja Católica de Santa Terezinha de Goiás, a 296 quilômetros de Goiânia. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (20), enquanto uma missa que era celebrada no templo religioso. O suspeito de atacar a idosa,...