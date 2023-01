Aos 84 anos, a massagista terapêutica Zenair Mendes de Oliveira comemorou seu aniversário saltando de paraquedas na manhã deste sábado (7), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Amante de esportes radicais, o sobrinho dela, Márcio Marques de Oliveira tem 52 anos e é professor universitário, também saltou com a idosa, e conta que ela revelou a vontade de saltar no réveillon enquanto eles estavam reunidos com a família.

“Hoje eu realizei o sonho da minha vida. Digo que era o sonho da minha vida porque tinha essa vontade desde adolescente e pensei que nunca iria realizar. Sempre via as pessoas saltando em filmes e hoje finalmente foi minha vez”, contou Zenair.

Ao POPULAR, o sobrinho de Zenair conta que a tia, apesar da idade, é muito ativa e independente. Márcio contou que ela é técnica em enfermagem e trabalha como massagista terapêutica e explicou que o desejo foi revelado durante uma conversa no dia do réveillon.

“Toda a família estava reunida no Ano Novo, e todos ficaram extremamente surpresos na hora que minha tia contou que tinha essa vontade. Eu amo aventura, faço trilhas de bicicleta, já viajei para muitos lugares do Brasil de moto e estava contando algumas histórias, foi quando a Tia Zenair disse que tinha esse sonho. Foi muito legal”, explicou Márcio.

Ele conta que a tia nunca tinha comentado que sonhava em saltar de paraquedas. “Eu comprei a ideia dela, ela disse que topava e tinha vontade e eu só disse que ela precisava de um atestado médico por conta da idade. A partir daí, por conta própria, ela foi atrás e conseguiu tudo muito rápido, e só assim marcamos o salto. O mais engraçado é que não foi nada combinado de cair justamente na data do aniversário dela”, contou o professor.

Tia e sobrinho saltaram juntos na manhã deste sábado (7), no hangar 16 do Aeroporto de Anápolis e toda a família estava presente para assistir o momento (veja abaixo).

“Eu não fiquei com medo em nenhum momento, quando cheguei lá no alto me senti tão pequena diante da imensidão do mundo. Tudo foi muito lindo, eu aconselho todo mundo que nunca pulou a pular, foi a melhor experiência da minha vida. Se pudesse pularia várias outras vezes, eu amei esse presente de aniversário”, explicou a idosa.

Márcio contou que também nunca tinha pulado. “Eu também nunca tinha saltado de paraquedas, então saltei com ela também. Ela é muito decidida, estava muito tranquila e calma. Foi muito legal, um dia incrível”, completou.