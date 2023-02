Atualização às 12:16

A idosa Vilma Alves Freire, de 66 anos, denuncia que foi expulsa de um ônibus pelo motorista em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal (DF). O motorista e alguns passageiros foram filmados tentando expulsar a mulher porque, segundo eles, havia um limite para a entrada de idosos no ônibus. O caso aconteceu na última segunda-feira (30).

De acordo com ela, o motorista disse que havia um limite para a entrada de idosos, e que, com isso, só poderia permitir a entrada de cinco pessoas com mais de 60 anos. O Estatuto do Idoso, no entanto, garante que 10% dos assentos dos ônibus sejam reservados para pessoas acima de 65 anos. Mesmo que os lugares estejam ocupados, o idoso tem direito a viajar em pé.

Vilma é pensionista, mora em Planaltina de Goiás e trabalha na rodoviária de Brasília vendendo doces, de domingo a domingo. Após ser forçada a sair do ônibus, a idosa falou, em entrevista à TV Anhanguera, que foi ameaçada por outra passageira, além de ser tratada de forma agressiva pelo motorista.

“Eu estou tão humilhada, tão humilhada. Quando o motorista mandou eu descer, eu desci e o povo bateu palma para o motorista, porque eu desci”, disse Vilma. Ela conta que o problema aconteceu antes mesmo dela passar pela roleta do ônibus. Assim que ela subiu no transporte coletivo, o motorista e até algumas passageiras mandaram ela descer.

Veja a transcrição do diálogo que aparece no vídeo:

Motorista: “Desce aí, por favor, estou pedindo para a senhora descer”.

Passageira: “Pega as coisas dela e põe lá fora”.Vilma: “Eu não vou descer”.

Motorista: “Bora, moça, a senhora está atrasando a viagem de todo mundo aí”.

Motorista: “Acabou a graça aqui, então. Bora, bora. Desce, então”.

Passageira: “quem vai presa é tu”.

Passageira: “nós estamos atrasada, cara”.

Legislação

O direito de viajar de graça no transporte público está previsto no Artigo 39 do Estatuto do Idoso. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) recomenda que os idosos que se sentirem lesados registrem um Boletim de oOorrência na Delegacia do Idoso e acionem o Ministério Público.

O POPULAR entrou em contato por ligação e e-mail na manhã deste domingo (8) com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) do Distrito Federal, que informou que não é responsável pela gestão do transporte público no município.

"O GDF devolveu a gestão do transporte do Entorno para a ANTT em dezembro de 2022. Para informações sobre a demanda é necessário acionar a Agência", informou a Semob. A reportagem entrou em contato com a Associação Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e aguarda retorno.