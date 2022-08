A idosa que foi presa, nesta sexta-feira (27), após ser filmada furtando uma bolsa de luxo é suspeita de outros furtos no mesmo brechó, em Anápolis. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25), no Rare Brechó, localizado na Vila Santa Maria de Nazareth. Após verificar as câmeras de segurança, a proprietária do brechó identificou a idosa roubando outros itens, como calças e vestidos.

Nas redes sociais, a dona do estabelecimento postou os vídeos das câmeras de segurança e se pronunciou sobre o ocorrido. “Eu puxei as câmeras de outros dias, ela veio aqui varias vezes, e com certeza, ela furtou algo em todas as vezes. Ela é treinada pra roubar”, informou aos seguidores. A idosa sempre ia ao estabelecimento acompanhada de outra pessoa, que distraía a atendente enquanto ela realizava os furtos.

A mulher, de 65 anos, havia furtado uma bolsa Saad de R$ 950,00 e fugido com uma amiga em um Volkswagen Fox chumbo, registrado pelas câmeras do brechó. A denúncia foi feita, dois dias após o ocorrido, por essa amiga da idosa, de acordo com a Polícia Militar (PM). Os policiais estiveram na casa da idosa, que ao ser questionada sobre o produto, confessou ter furtado a bolsa.

Pelo registro das câmeras, é possível ver a mulher colocando a bolsa no ombro e saindo sem pagar. Em outro dia, ela foi filmada pegando mais itens e guardando-os dentro de uma sacola. No último vídeo publicado pela dona do brechó, a senhora aparece colocando uma calça dentro de sua própria roupa enquanto a amiga paga a conta.

Prisão

A proprietária do brechó registrou um boletim de ocorrência e informou que conseguiu recuperar parte do que foi levado. A idosa e os produtos roubados foram encaminhados para a Central de Flagrantes, porém, de acordo com a Polícia Civil (PC), a senhora não pode ser autuada em flagrante.

“Tendo em vista os fatos, a autoridade policial determinou que fosse feita a apreensão do produto do crime e que fossem colhidas as declarações das envolvidas e os procedimentos fossem encaminhados a delegacia da área do fato”, informou a Polícia Civil.

Como os nomes das suspeitas não foram divulgados, a reportagem não localizou a defesa das envolvidas.

