Uma idosa de 75 anos morreu atropelada ao atravessar a Avenida Goiás, em Goiânia, no início da tarde desta sexta-feira (29). A mulher estava fora da faixa de pedestre, em frente ao supermercado Atacadão, no Setor Urias Magalhães. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), uma equipe foi chamada por volta das 13h10. De acordo com as informações colhidas no local pelos policiais, o carro que atropelou a mulher foi identificado, sendo um Chevrolet/Cobalt. Já o motorista segue foragido. Agentes da Polícia Civil informaram que existe uma faixa de pedestre a aproximadamente 20 metros do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e atestou o óbito da vítima.

Compareceram também na ocorrência o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal. Será instaurado um inquérito para apurar os fatos e encontrar o condutor do veículo.

