Uma idosa de 70 anos morreu, nesta sexta-feira (30), depois de ser atacada por um cachorro, em Morrinhos, no sul de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal pertencia a vizinhos e a suspeita dos familiares da vítima é que ele tenha entrado no quintal da casa dela após o muro que divide os lotes desabar por causa da chuva que aconteceu nos últimos dias.

"O muro que faz a divisa entre as casas desabou devido a chuva nos últimos dias", disse o cabo Alessandro Borges Santana.

"A família colocou um anteparo [no muro], mas eles acreditam que o animal passou para o lote dela por uma brecha", complementou.

Ainda de acordo com os bombeiros, a família acredita que o ataque à idosa tenha acontecido no momento em que ela saiu de dentro da casa e foi até o quintal cuidar de suas plantas. Na ocasião, os familiares da vítima haviam ido ao supermercado.

Quando os parentes da idosa retornaram ao local, a mulher ainda estava sendo atacada pelo animal. No entanto, quando o Corpo de Bombeiros chegou à casa da vítima, ela já havia morrido.

"Os bombeiros já encontraram a vítima em óbito com múltiplas feridas causadas por mordidas e até uma fratura na perna devido as profundas lesões", detalhou o cabo.

Leia também:

- Bombeiros resgatam família que ficou ilhada dentro de carro em rua alagada; vídeo

- Muro de condomínio em Valparaíso cai após chuva forte na região

A reportagem não conseguiu localizar os tutores do animal para um posicionamento sobre o caso até a última atualização desta reportagem.

A corporação ainda informou que, segundo a família, durante o ataque à idosa, uma criança de cerca de 12 anos, que seria neto da vítima, tentou separar o animal da idosa com o uso de um facão. No entanto, explicou que o animal teria continuado o ataque.

Ainda de acordo com os bombeiros, após o ataque, o animal teria saído do local após um disparo de arma de fogo realizado por um policial. No entanto, não soube informar se o cachorro teria apenas se assustado com o barulho do disparo ou sido atingido pelo tiro.