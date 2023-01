Uma idosa, de 82 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu depois que dois carros bateram de frente nesta quinta-feira (5) na GO-139, em Caldas Novas, na região Sul do estado. Outra mulher de 57 anos teve fraturas na bacia e no fêmur e precisou passar por cirurgia. Os outros três ocupantes do carro tiveram escoriações leves.

De acordo dom o Instituto Médico Legal (IML), Silvia Ferreira do Amaral morreu em acidente entre dois carros em Caldas Novas. A paciente identificada como Marilene Aparecida de Oliveira, de 57 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Dr. André Alla Filho, em Caldas Novas. Segundo informações do hospital, ela chegou em estado grave com hemorragia interna e passou por cirurgia de urgência e teve parte do intestino retirado.

Marilene apresentou também uma fratura grave no tornozelo e aguarda vaga para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia, Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) para ser transferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi preciso utilizar um 'desencarcerador' para tirar a porta do carro e assim liberar as vítimas com idade informada de 61 anos, 51 anos e 16 anos. Três pessoas apresentaram escoriações leves e dores no corpo. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas. As outras duas passageiras foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

