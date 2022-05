Cidades Idosa morre e duas pessoas ficam gravemente feridas em acidente na BR-414, em Anápolis Acidente aconteceu na manhã deste sábado (21) e vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Anápolis

Uma mulher de 69 anos morreu na manhã deste sábado (21), após uma colisão entre dois carros de passeio na BR-414, em Anápolis. O acidente aconteceu no KM 434 e, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher que dirigia outro veículo tentou fazer uma conversão e colidiu com o Fiat Strada no qual a idosa estava como passageira. Os dois m...