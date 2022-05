Cidades Idosa que foi arremessada de ônibus em Goiânia será indenizada seis anos após o acidente Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou pensão mensal de 25% do salário mínimo. Hoje valor é de R$ 303,00

Mais de 6 anos após ser arremessada de um ônibus do Eixo Anhanguera, uma idosa vai receber R$ 10 mil em indenização e uma pensão vitalícia mensal de R$ 25% do salário mínimo, que hoje é de R$ 303,00. A decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) contra a Metrobus Transporte Coletivo S/A. O acidente aconteceu em janeiro de 2016 e a mulher f...